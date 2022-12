Lega: Fedriga, 'congressi provinciali boccata di salute per tutti'

Milano, 5 dic. I congressi provinciali della Lega che si sono svolti, "li giudico sempre molto bene, qualsiasi risultato sia. È un ottimo esito, perché quando c'è un processo democratico l'esito è sempre positivo e penso che la decisione presa di andare verso la stagione congressuale sia una boccata di salute non soltanto per la Lega ma per tutte le forze politiche". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine del primo festival delle Regioni e province autonome in corso a Palazzo Lombardia, a Milano.

"Oggi parliamo della Lega", ha sottolineato Fedriga, ma “non mi sembra che sia un'abitudine delle diverse forze politiche confrontarsi nelle sezioni, eleggere i segretari di sezione, provinciali e regionali. Questo è un processo importante. Spererei che tutte le forze politiche operassero in questo modo e non soltanto la Lega".

Poi, a chi gli chiedeva se Salvini avrà uno sfidante al congresso federale, Fedriga ha spiegato: "Non c'è nessun congresso federale, quindi non credo. Oggi stiamo parlando semplicemente di voglia di fare polemica e io non voglio fare polemica, voglio costruire. Penso che la Lega abbia ancora molto da costruire".

