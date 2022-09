Milano, 28 set. "Un'ottima notizia" per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, quella dell'elezione di Umberto Bossi, inizialmente ritenuto escluso dal Parlamento, a seguito del riconteggio delle schede da parte del Viminale.

Pubblicità

In un tweet, Fontana esulta: "Il 'senatur' resta in Parlamento!!! Umberto Bossi risulta eletto alla Camera nel collegio di Varese. Presto lo incontrerò per complimentarmi con lui".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA