Lega: Fontana, 'nessuno mette in dubbio la leadership, Salvini torni al Viminale'

Roma, 28 set. "Non abbiamo la prova di come sarebbe andata se non fossimo entrati nel governo Draghi. Ma resta il fatto che il partito che ha preso più voti è quello che è stato all'opposizione. E anche il Movimento 5 Stelle che ha fatto cadere Draghi ha preso molti più voti della Lega". Lo dice al 'Giornale' il vice segretario della Lega Lorenzo Fontana.

La leadership di Salvini è in discussione? "Nessuno l'ha messa in dubbio. Siamo uniti e compatti. E poi anche quelli che vengono dipinti come rivali di Salvini hanno bisogno di una Lega in salute. Più la Lega è forte e più sono forti anche le sue componenti", spiega.

Chiederete il ministero dell'Interno per Salvini? "Io spero che Matteo possa tornare al Viminale. Sarebbe un bene anche per la Meloni visto che è stato uno dei migliori ministri. Non è un caso che la Lega all'epoca fosse all'apice del consenso. Ha fatto con coraggio quello che gli italiani gli chiedevano", dice ancora Fontana.

