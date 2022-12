Lega propone Btps,titoli di Stato speciali solo per italiani

ROMA, 08 DIC - Emissione di titoli di Stato speciali destinati alle sole persone residenti in Italia. E' l'idea rilanciata dalla Lega con una proposta di legge presentata alla Camera a prima firma Giulio Centemero e sottoscritta da 12 esponenti del Carroccio tra i quali anche il capogruppo Riccardo Molinari, il presidente della commissione Attività produttive Alberto Gusmeroli, Massimo Bitonci e Alberto Bagnai. Il testo, depositato il 13 ottobre è stato già assegnato per l'esame alla commissione Bilancio il 10 novembre. La proposta prevede la 'disciplina dell'emissione di buoni del Tesoro poliennali speciali riservati alle persone fisiche residenti in Italia'. I cosiddetti Btps: buoni del Tesoro poliennali speciali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA