Lega: Sardone nuovo commissario, 'ringrazio Salvini, ora al lavoro sul territorio per regionali'

Milano, 29 nov. "Ringrazio Matteo Salvini e Fabrizio Cecchetti per la fiducia nei miei confronti e Stefano Bolognini per il grande lavoro che è stato fatto finora. Intraprendo questa sfida con orgoglio, con l'obiettivo di dare forza alla Lega in vista delle prossime regionali". Così in una nota l'eurodeputata Silvia Sardone, neo commissario provinciale di Milano della Lega, dopo le dimissioni di Stefano Bolognini.

"In questi giorni -spiega Sardone- incontrerò gli eletti e i militanti per confrontarci sugli impegni delle prossime settimane e sulle iniziative da programmare. La Lega è una grande famiglia e tutti potranno dare il proprio contributo. Il nostro obiettivo sarà rafforzare la presenza sul territorio, rispondendo alle esigenze dei milanesi e pungolando l'amministrazione cittadina sui tanti problemi non affrontati".

