Lewandowski segna a Messina, ma è il portiere dei siciliani

MESSINA, 06 NOV - Il Messina torna a vincere in casa, al 'Franco Scoglio', per 3-2 nella 12/a giornata di serie C (girone C) contro il Monterosi grazie anche ad un gran gol segnato dal portiere polacco Michal Lewandowski da un calcio di punizione da 90 metri, appena fuori dall'area di rigore, che ha decretato il 2-0 per i biancoscudati. La traiettoria ha tratto in inganno il portiere ospite Alia. Il pallone è rimbalzato una volta e ha poi superato l'esterrefatto estremo difensore dei laziali finendo in rete. Così è stata festa per i supporter giallorossi dopo le numerose sconfitte nelle prime giornate di campionato. Divertito, e onesto, il commento del 26enne Lewandowski (ex Avezzano e Teramo prima di arrivare al Messina) nel dopopartita. "Posso dire di aver sbagliato un rinvio. Volevo rilanciare sulla parte destra del campo, ma il vento, probabilmente, mi ha dato una mano, con il pallone che è letteralmente schizzato dentro la porta avversaria, dopo un rimbalzo fortuito". "Ero incredulo, - spiega l'altro Lewandowski, omonimo del centravanti del Barcellona - e ho capito di aver fatto gol solo dopo qualche secondo. E a quel punto, sono esploso di gioia. Soprattutto al triplice fischio finale, dato che oggi era fondamentale vincere. E sono felicissimo di essere stato decisivo. Mi dispiace molto per il mio collega perché sono situazioni sfortunate e spiacevoli che possono capitare a chiunque. E anche io ho fatto tantissimi errori". Messina-Monterosi è stato il primo incontro di Serie C anticipato alle ore 12 per fare fronte al caro-energia, con rialzi 'stellari' delle bollette, che sta colpendo anche il mondo del calcio.

