Libano: Guterres 'indagine rapida su morte 'casco blu' irlandese'

Beirut, 16 dic. (Adnkronos/Dpa/(Europa Press) - Antonio Guterres ha chiesto 'un'indagine rapida per chiarire l'incidente' in cui è morto mercoledì un 'casco blu' irlandese schierato all'interno della Forza ad interim delle Nazioni Unite per il Libano (Unifil). Il segretario generale delle Nazioni Unite ha sottolineato la necessità di "responsabilità" e ha mostrato la sua "profonda tristezza" per l'evento, che ha lasciato feriti altri tre 'caschi blu', di cui uno in condizioni critiche, secondo la sua portavoce Stéphane Dujarric.

Le forze armate irlandesi hanno spiegato che la morte del caso blu è avvenuta quando persone non identificate hanno sparato contro due veicoli blindati che stavano trasportando otto soldati a Beirut. "Sarà aperta un'indagine completa su questo incidente", hanno riferito. L'episodio è stato condannato dal ​​primo ministro libanese Nayib Mikati e dal ministro della Difesa libanese Maurice Slim. Da parte sua, il responsabile del coordinamento del partito-milizia sciita Hezbollah, Uafiq Safa, ha sottolineato che l'evento non è stato “intenzionale” e ha slegato il gruppo da quanto accaduto.

