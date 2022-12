Roma, 23 dic. "Questa mattina sono in partenza per il Libano. Andrò a visitare il nostro contingente Unifil. Oltre 1000 uomini a presidio della pace. Un orgoglio per tutta l'Italia". Lo ha twittato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

