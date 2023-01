Libia: Meloni, 'intesa per potenziare attività e cooperazione con guardia costiera'

Tripoli, 28 gen. Il contributo della stabilizzazione della Libia deve portare un impatto positivo sul tema dei flussi migratori e del contrasto alle migrazioni irregolari. In questa importante giornata abbiamo adottato un'intesa firmata dai nostri rispettivi ministri degli Esteri, che ringrazio, con l'obiettivo di potenziare le capacità e la cooperazione con l'autorità libica in relazione alla Guardia costiera. Dobbiamo ringraziare anche il ministro Piantedosi e l'omologo ministro dell'Interno libico per questa iniziativa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo aver incontrato il Primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdel Hamid al-Dbeibah.

