Lillo torna in tv con LOL Xmas Special "A gennaio serie in arrivo"

MILANO (ITALPRESS) - "Sono felicissimo di avere avuto la fortuna di partecipare a un programma perfetto per il momento in cui é stato trasmesso. Un programma liberatorio per certi aspetti perchê basato su un gruppo di amici, in questo caso comici, che si vedono, scherzano e giocano. Una situazione conviviale che mancava da troppo tempo". Lo ha detto l'attore Lillo Petrolo, intervistato dal direttore dell'agenzia Italpress Gaspare Borsellino, parlando dello show "LOL: Chi ride é fuori" che tornerá su Amazon Prime Video il prossimo 19 dicembre con nuovo appuntamento dal titolo "LOL Xmas Special". "Oltre al momento giusto - ha continuato Lillo -, c'é poi la riuscita dell'idea. La cosa bella per un comico é stare lí e non dovere dimostrare niente. Non stai lí per dimostrare quanto sei bravo a fare il comico o quanto sei geniale come umorista ma per giocare e cercare di fare ridere, alcune volte anche in maniera puerile, che va benissimo per il programma". Adesso c'é l'edizione speciale in arrivo per le festivitá natalizie. "Lol - ha spiegato - é uno dei programmi piú 'family' della storia. Ci sono fan di 2 e di 89 anni. È perfetto per il Natale perchê Natale é famiglia. L'idea di fare uno speciale di formato un po' diverso dalla serie lo rende unico e perfetto per passare una serata natalizia insieme a tutta la famiglia". Per l'attore, nello show ormai c'é "un gruppetto affiatato" in cui "ognuno mette in difficoltá in modo diverso". Per esempio, "c'é Frank Matano che trovo pericoloso - ha affermato - in quanto ci conosciamo bene, sa i miei punti deboli, sa cosa mi fa ridere nella vita e approfitta di questo. È un cast di attori e comici pazzeschi. C'é Mara Maionchi che é una comica nata, una delle persone piú divertenti che io conosca, anche se non lo fa di mestiere", ha detto. La risata é improvvisa e puó essere incontrollabile. "Con Greg sono sempre stato un ricercatore di una comicitá piú originale possibile", ha ricordato Lillo. Tuttavia, "alla fine a me quello che fa ridere - ha aggiunto - é la cosa piú stupida possibile. La risata incontrollabile arriva piú per una cosa estemporanea, magari anche banale e demenziale, completamente senza senso. In realtá, poi, sono un amante dell'umorismo, quindi amo i grandi umoristi e l'umorismo ricercato". A gennaio, sempre su Prime Video, arriverá anche la serie "Sono Lillo". "A parte il titolo - ha spiegato -, la serie non é autoreferenziale. Anzi, tutt'altro: affronta il mondo della comicitá con tanti altri colleghi e si parla anche della nuova generazione di comici. Nella serie é come se vivessi in un'altra dimensione", ha aggiunto, spiegando che in "Sono Lillo" interpreta "un attore meno fortunato che come unico personaggio di successo ha Posaman. Si basa sul mondo di un comico e su come viene percepito dagli altri, con tutte le sue problematiche, in chiave estremamente divertente. Racconta tanto partendo dal mondo dei comici". Lillo é un volto noto della televisione, del cinema e del web ma é anche scrittore di libri con "Posaman e friends" (edito da Rizzoli) e "La banda delle mezze calzette" (edito da De Agostini). "Con questi due libri - ha spiegato - ho affrontato la letteratura per ragazzi perchê mi piace l'idea che i giovanissimi leggano i libri". Il primo é dedicato a Posaman. "La prima volta in cui me l'hanno chiesto - ha raccontato - ho risposto che non avrei potuto farlo perchê Posaman ha solo sei pose. Poi mi é venuta l'idea di creare un microcosmo assurdo di supereroi". C'é, poi, "La banda delle mezze calzette" che "nasce con la collaborazione di Lorenzo La Neve, un giovane autore e figlio di un mio grande amico, che é pure autore, scrittore di fumetti e sceneggiatore. Insieme abbiamo creato quest'avventura - ha aggiunto - in cui il tema del bullismo viene affrontato brillantemente dai ragazzi e c'é anche un giallo da risolvere, pure questo in chiave umoristica". -foto Italpress- (ITALPRESS). xa5/mgg/red 15-Dic-22 15:59

