Lisa Marie Presley morta d'infarto a 54 anni

WASHINGTON, 12 GEN - Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis Presley, è morta in seguito a un attacco cardiaco. Aveva appena 54 anni. A darne l'annuncio la madre Priscilla: "È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto". L'annuncio della morte è arrivato poche ore dopo il ricovero d'urgenza in ospedale. Martedì sera la figlia di Elvis aveva partecipato ai Golden Globes e aveva celebrato il premio come miglior attore ad Austin Butler che aveva interpretato suo padre nel film "Elvis" di Baz Luhrmann. Pochi giorni prima, l'8 gennaio, aveva celebrato a Graceland, la villa di Elvis a Memphis, in Tennessee, l'anniversario della nascita di suo padre.

