FAVARA, 29 NOV - Litiga con il cardiologo, all'interno dello studio di via Bassanesi a Favara, in provincia di Agrigento, e gli spara. Si chiamava Gaetano Alaimo lo specialista che è stato ucciso mentre era al lavoro. L'autore dell'omicidio è stato già individuato: dovrebbe trattarsi di un giovane che è in fase di ricerca da parte dei carabinieri della tenenza di Favara e da quelli del nucleo Investigativo del comando provinciale.

