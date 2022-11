Lo chef Roberto Vergara presenta VERO, la sua versione innovativa del panpepato artigianale

Una ricetta personale che unisce tradizione e ingredienti di due regioni, Lazio e Sicilia. Con VERO il panpepato si gusta tutto l'anno.

Olevano Romano, 28 novembre 2022. La tradizione natalizia italiana offre ogni anno molti dolci sulla tavola delle feste, differenti da regione a regione. Tra questi c'è il panpepato, tipico dell'Italia centrale, in particolare Lazio e Umbria, con un'origine che risale indietro nel tempo. Si tratta di un piccolo impasto di forma tonda con ingredienti gustosi che variano a seconda della zona di produzione come il cioccolato, la frutta secca (in particolare noci, mandorle e nocciole), la cannella, il mosto cotto d'uva o il miele, i candidi e la noce moscata. Ricette tramandate di famiglia in famiglia che rendono il panpepato un concentrato di aromi e gusto. Lo chef Roberto Vergara, titolare del locale Robistrot ad Olevano Romano, ne ha ideata una nuova versione artigianale che unisce tradizione e innovazione, pensando al futuro. Il suo panpepato si chiama “VERO”, acronimo generato dal cognome e nome dello chef e frutto di una ricetta speciale che unisce le duplici tradizioni culinarie della sua famiglia, padre palermitano e madre di Olevano Romano.

“La ricetta di VERO nasce dalla volontà di omaggiare la terra di mio padre, la Sicilia - spiega lo chef Roberto Vergara -. Alla versione originale del panpepato ho aggiunto alcuni ingredienti tipici come gli aromatici pistacchi di Bronte e le fragranti mandorle di Avola.

Quando è possibile li acquisto direttamente sul territorio. Produco inoltre i canditi personalmente, secondo il metodo siciliano. Infine aggiungo il mosto cotto, un ingrediente ‘segreto' non sempre presente nelle versioni del panpepato e che realizzo secondo una ricetta tipica del territorio di Olevano Romano”.

Il panpepato VERO nasce dall'amore dello chef Roberto Vergara per i due territori della sua vita, laziale e siciliano, e dalla passione per le rispettive cucine tradizionali. Vergara cura personalmente la selezione degli ingredienti, rigorosamente biologici e preferibilmente locali. Il panpepato VERO, infine, si presenta con un packaging dedicato. È disponibile tutto l'anno presso il locale Robistrot, superando la stagionalità legata alle festività natalizie, e presto sarà acquistabile anche online sul sito web: www.panpepatovero.com.

“Il panpepato è un dolce troppo buono per essere mangiato solo una volta all'anno, nel periodo di Natale. Vi invito quindi a gustarlo sempre, per apprezzarne il sapore davvero unico”, conclude lo chef Roberto Vergara.

