MILANO, 02 DIC - Avvio di seduta in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale scende a 186 punti, rispetto ai 188 punti della chiusura di ieri. In flessione anche il rendimento del decennale italiano che si attesta al 3,66% (-2 punti base).

