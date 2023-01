Lombardia: A.Fontana, 'non so se qualcuno abbia promesso candidatura a Moratti, io no'

Milano, 11 gen. Se qualcuno ha promesso a Letizia Moratti la candidatura alla presidenza della Regione Lombardia, "io non lo so. Sicuramente ho una visione diversa delle istituzioni, non è una questione dinastica". Oltretutto "io non avevo titolo alcuno per garantire la successione in quel ruolo". Lo ha detto ai microfoni del Tg1 Mattina Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e ricandidato dal centrodestra alla guida della Regione alle prossime elezioni regionali.

"Se qualcun altro ha fatto una promessa -spiega- io non sono in grado di poterlo dire, ma sicuramente io non posso aver garantito qualcosa che non era nella mia disponibilità garantire".

