Lombardia: Articolo Uno, 'Terzo polo lavora per far vincere destra'

Roma, 6 nov. "Il terzo polo anche in Lombardia conferma di lavorare per far vincere la destra. La candidatura di Letizia Moratti, fino a poche ore fa vicepresidente della giunta Fontana, ne è la conferma più cristallina e limpida. Le forze progressiste devono rapidamente riprendere il filo di un dialogo anche con il M5S e con le forze civiche per costruire un progetto unitario e una candidatura competitiva per vincere in Lombardia. In questo momento sarebbe sbagliato rispondere all'accelerazione di Renzi e Calenda con altre accelerazioni come le primarie. Dobbiamo fare uno sforzo per mettere davanti le ragioni che ci uniscono: la campana suona per tutti, anche per i Cinque Stelle". Così una nota di Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno, e di Carlo Porcari, segretario di Articolo Uno Lombardia.

