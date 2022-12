Lombardia: barriere architettoniche, 6 mln ai comuni per eliminazione in edifici privati

Milano, 2 dic. Regione Lombardia assegnerà oltre sei milioni di euro ai Comuni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Lo prevede una delibera della Giunta proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale Alan Rizzi.

L'iniziativa è finanziata con 6.801.103 euro di risorse statali. I fondi saranno assegnati in due tranche. La prima di 4.996.510 euro nel 2022, la seconda di 1.804.592 euro, nel 2023. "Abbattere le barriere architettoniche -spiega l'assessore Rizzi- è fra le priorità della nostra azione. Vogliamo infatti che tutte le case siano accessibili e fruibili. Proprio per questo lavoriamo per favorire una metodologia progettuale che tenga conto e contezza delle esigenze delle persone più fragili".

Il provvedimento è destinato alle persone disabili residenti in Lombardia, in alloggi privati con barriere architettoniche. I Comuni lombardi beneficiari dei contributi, quelli cioè che avevano comunicato il fabbisogno complessivo nel marzo 2021, dovranno verificare i requisiti e la cumulabilità dei contributi e poi 'liquidare' direttamente i cittadini con disabilità che avevano già fatto richiesta.

