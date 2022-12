Lombardia: Bonaccini, 'perchè non Moratti vice di Majorino?'

Roma, 6 dic. Adnkronos) - "Il centrosinistra non ha mai vinto in Lombardia, ma messa così la proposta di Renzi si potrebbe ribaltare: faccia la Moratti la vice di Majorino. Ma ormai è cosa fatta". Lo ha detto Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, candidato alla segreteria del Pd. "Conosco bene Majorino, ha fatto l'amministratore, il parlamentare europeo: se serviva un di più di accordo -ha avvertito-bisognava fare in maniera diversa, con Moratti è arrivato un invito a prendere o lasciare e così non va bene. Storicamente Moratti è un'amministratrice del centrodestra".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA