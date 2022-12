Lombardia: Calenda, '+Europa è partito liberal democratico, da noi porte sempre aperte'

Milano, 16 dic. - "+Europa è un partito liberal democratico e credo abbia le porte sempre aperte da noi". Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine del lancio della campagna elettorale del Terzo Polo in sostegno di Letizia Moratti. "La Lega -aggiunge Calenda- ha una frattura e queste elezioni servono proprio questo, a dimostrare cioè che c'è un modo di fare politica pragmatico. Ciò che -rimarca- una volta era raccolto anche dalla parte amministrativa della Lega e che oggi invece non c'è più. Nel senso che Salvini va in giro a dire cavolate".

