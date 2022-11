Lombardia: Cecchetti (Lega), 'Moratti in piazza con Renzi e Pd? Ecco la sua coerenza'

Milano, 4 nov. "Non ci stupiamo di sapere che domani Letizia Moratti sarà in piazza con Renzi e il Pd. Ecco la sua coerenza dopo vent'anni da ministro, da sindaco di Milano e da assessore regionale con il centrodestra". Così Fabrizio Cecchetti, segretario d'Aula alla Camera dei deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

"Lieti che la Moratti abbia preso la sua strada -prosegue Cecchetti-; noi come centrodestra in Regione Lombardia andiamo avanti a lavorare con impegno per i cittadini e il territorio lombardo".

