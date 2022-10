Lombardia: Cottarelli, 'io candidato governatore? Nessun piano, per ora'

Milano, 1 ott.All'indomani dello scontro tra il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e la sua vice, Letizia Moratti, su chi sarà il prossimo candidato alle elezioni regionali del 2023, la partita resta aperta anche nel centrosinistra, dove circola il nome di Carlo Cottarelli, fresco di elezione al Senato nelle file del Pd, nel collegio di Milano, Pavia e Lodi.

Il diretto interessato nega di avere avuto alcuna interlocuzione in merito: "Io l'ho letto sui giornali -dice Cottarelli all'Adnkronos-; per ora non c'è nessun piano, non lo so". In ogni caso, avverte, "io continuo a vederla abbastanza difficile questa cosa". Certamente "seguo con interesse questo dibattito tra Moratti e Fontana, ma non mi sento parte in causa. Né direttamente, né indirettamente".

Sulla sua candidatura, oltretutto, i suoi ottimi rapporti con il leader di Azione, Carlo Calenda, potrebbero far ipotizzare un possibile asse con il Terzo Polo, ma anche in questo caso lui taglia corto: "Non ho nulla di dire in proposito perché non ci sto pensando in questo momento".

