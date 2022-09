Lombardia: Della Vedova, 'Cottarelli non è fuori dai giochi per Regionali, Moratti mai con noi'

Milano, 16 set. (Adnkronos) - ''Io non penso che Cottarelli sia fuori dai giochi'. Lo ha detto il segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova in merito alle prossime elezioni regionali in Lombardia del 2023. "Credo - continua - che per vincere in Lombardia si debba mettere in campo una candidatura progressista, europeista che sappia e conosca i problemi della Lombardia ma che sia chiara nell'intento di tenerla ancorata all'Europa. Serve finalmente un presidente di Regione non sovranista ma europeista".

Pubblicità

Sempre in merito alle prossime regionali, Della Vedova si è espresso anche sul ruolo della vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti. "Non so cosa vorrà fare - conclude - certamente non potrà essere la candidata di +Europa".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA