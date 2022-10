Lombardia: 'Fattore famiglia lombardo', soddisfatta oltre la metà delle domande

Milano, 20 ott. Una dotazione complessiva di 4,4 milioni di euro e 28.893 contributi del valore medio di 169,5 euro. E' quanto emerge dalla relazione conclusiva sugli interventi legati all'attuazione del 'Fattore famiglia lombardo' (Ffl) presentata oggi nella seduta del comitato paritetico di controllo e valutazione presieduto da Marco Degli Angeli (M5s) e di cui sono stati relatori Barbara Mazzali (FdI) e Jacopo Scandella (Pd).

La misura 'Protezione Famiglia', lanciata nel 2021 e diretta a sostenere con una tantum le famiglie lombarde con figli minori e un Isee fino a 30mila euro, ha soddisfatto il 58% delle domande a fronte di quasi 50mila richieste di applicazione del Ffl. Le risorse, quadruplicate rispetto al milione di euro precedentemente messo a disposizione per erogare i contributi Ffl, sono state particolarmente significative per le famiglie più numerose e in cui sono presenti persone disabili.

"Il Comitato -spiega Barbara Mazzali, che ha illustrato la relazione durante la seduta- si impegnerà a valutare l'implementazione e i risultati di singole applicazioni per verificare l'aspetto dell'equità che il 'Fattore famiglia lombardo' punta a migliorare".

