Lombardia: Fontana incassa sostegno Vèp-Udc, 'orgoglioso di averli al mio fianco'

Milano, 30 dic.Dopo l'endorsement di Luigi Brugnaro, arrivato stamane, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, incassa il anche il sostegno della lista 'Verde è Popolare-Unione di Centro', formazione frutto dell'unione tra Vèp guidata da Gianfranco Rotondi e Udc di Lorenzo Cesa. La presentazione del simbolo, un cerchio "che richiama l'azzurro Forlani", sormontato dallo scudo crociato della Dc, si è svolta nel pomeriggio di oggi a Milano, alla presenza dei due deputati collegati in video e dello stesso Fontana: "Io non posso che dirmi molto soddisfatto e orgoglioso di avere questa lista al mio fianco che, oltre a contribuire alla nostra cavalcata e alla nostra vittoria, rappresenta il completamento, come valori, del centrodestra", ha detto il governatore lombardo.

Pubblicità

"Il centrodestra ha bisogno anche dei valori popolari che, credo, siano essenziali", ha aggiunto rivolgendosi poi agli esponenti della lista presenti: "E' importante avervi con noi imbarcati in questa avventura che, confidiamo, sarà sicuramente positiva. Io credo che il centrodestra così composto sia un valore aggiunto, un valore dal quale non si può prescindere perché è l'unica parte politica che porta valori coerenti e coesi".

"Noi -ha sottolineato ancora Fontana- abbiamo un'idea ben chiara di quello che dovrà essere il futuro di questa regione e credo che insieme si possa e si debba svolgere un lavoro importante". Del resto "in questi cinque anni abbiamo saputo superare anche momenti molto difficili, la storia sta dimostrando perché si sono verificate certe situazioni, ma io credo che abbiamo il dovere soprattutto di guardare al futuro di questa regione che dimostra giorno dopo giorno di essere il motore di questo Paese e di essere uno dei motori più importanti d'Europa. Dati recentemente pubblicati dal Sole 24 Ore evidenziano come la Lombardia sia la più attrattiva per investimenti stranieri in Italia e una delle prime tre più attrattive a livello europeo e insieme con gli amici di 'Verde è Popolare-Udc' sicuramente potremo proseguire questo ottimo lavoro e migliorare ulteriormente le condizioni della nostra amata Lombardia. Grazie a Lorenzo Cesa e Gianfranco Rotondi; insieme combattiamo perché sicuramente avremo molte cose da fare e da proporre per i nostri cittadini".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA