Lombardia: Fontana, 'Majorino crede che politica si faccia su insulti, io la faccio su cose concrete'

Milano, 7 dic. “Majorino crede che la politica si faccia su insulti e demagogia, io la faccio su cose concrete, dando risposte ai cittadini. Le nostre sono due sensibilità diverse, vada aventi come vuole lui. Non abbiamo individuato alcun sito per la centrale, facciamo un discorso teorico, una possibilità che la tecnologia ci offre e dove ideologicamente non dichiariamo di essere contrari”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana risponde anche alle critiche ricevute da Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia.

