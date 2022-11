Lombardia: Fontana, 'mi auguro ripensamento su tagli spesa sanitaria'

Milano, 14 nov. "Io mi auguro che questa scelta venga rivalutata perché, come ho sempre detto in questi anni, credo che la spesa in sanità non debba essere letta come spesa, ma come investimento. Stavamo intraprendendo una strada virtuosa che era quella di investire anche per cercare di aumentare i servizi a favore dei cittadini. Mi auguro che ci sia qualche ripensamento". Lo ha il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, riferendosi all'allarme lanciato dagli industriali di Assolombarda sui possibili effetti, in Lombardia, di eventuali tagli alla spesa sanitaria da parte del governo.

