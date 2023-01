Lombardia: Fontana, ‘Moratti quando era in giunta non criticava'

Milano, 18 gen. “Onestamente non mi sembrava che quando era in giunta la dottoressa Moratti lasciasse intendere critiche di questo genere, anzi era entusiasta di come era gestita la nostra giunta, era una delle più grandi sostenitrici, anche del 'mai con la sinistra'”. Così il presidente e candidato del centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del suo programma elettorale, ha commentato l'intervista rilasciata oggi a ‘Repubblica' dalla ex vicepresidente ora candidata alla presidenza con il sostegno del Terzo polo, Letizia Moratti.

“Io - ha aggiunto - preferisco non accusare nessuno, non ho mai usato un'offesa nei confronti dei miei avversari, perché credo che queste affermazioni non molto gradevoli evidenzino una loro estrema debolezza di contenuti e di voti”.

