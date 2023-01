Lombardia: Foroni, 'massimo impegno per risolvere criticità frana Luino'

Milano, 9 gen. L'assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni, ha preso parte, con il prefetto di Varese e gli enti competenti, alla riunione riguardante la frana avvenuta nei giorni scorsi presso il Comune di Luino, nel varesotto. Durante l'incontro, la Regione ha ribadito la volontà di fornire il proprio contributo per trovare una soluzione economica e progettuale al fine di risolvere la problematica che ha visto coinvolte 24 persone, ad oggi sfollate.

"Ribadiamo la nostra volontà a interloquire con gli organi competenti per la definitiva soluzione della problematica in essere", ha detto l'assessore, sottolineando che al momento la priorità è capire quali azioni mettere in atto per poter tutelare la salvaguardia delle persone coinvolte. "Successivamente, qualora risultasse necessario, come istituzione regionale abbiamo dato la nostra disponibilità a finanziare, pur non essendo prettamente di sola nostra competenza, opere di pronto intervento per garantire la messa in sicurezza del versante". E ha concluso: "Siamo in costante contatto con il prefetto di Varese e l'amministrazione comunale per essere aggiornati sull'evolversi della situazione. Anche in questo caso non ci tireremo indietro e siamo pronti a fare la nostra parte".

