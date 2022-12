Lombardia: Gelmini, 'daremo a Moratti tutto nostro appoggio per vincere'

Milano, 16 dic. "Dopo gli ottimi risultati raggiunti dal Terzo Polo in Lombardia alle ultime elezioni politiche, reputo naturale e necessaria la nascita di un Gruppo regionale Azione-Italia Viva. Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno messo in campo una squadra di qualità: dall'esperienza del nostro coordinatore regionale Niccolò Carretta e di Gianmarco Senna al civismo di Elisabetta Strada e non escludo che il Gruppo possa ulteriormente crescere nelle prossime settimane. Abbiamo dimostrato ancora una volta di saper superare i vecchi schemi della politica, per mettere al centro - senza ideologia - le competenze, l'esperienza e la capacità di amministrare delle persone". Lo afferma Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.

"Daremo tutto il nostro appoggio a Letizia Moratti - aggiunge - per vincere alle Regionali. Sapendo che la Lombardia, da sempre, anticipa i tempi di un cambiamento che ha riflessi nazionali. Buon lavoro a tutta la squadra del Terzo Polo lombardo che ogni giorno in Regione, nei Comuni e sul territorio svolge un lavoro straordinario. Cuore e gambe di una forza moderata, riformista e popolare, oggi più che mai necessaria. In Lombardia e nel Paese".

