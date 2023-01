Lombardia: Majorino, 'grato a Bonaccini, lo aspettiamo a braccia aperte'

Milano, 26 gen. "Sono ancora una volta grato nei confronti di Stefano Bonaccini, con cui in tutte queste settimane mi sono assiduamente confrontato essendo lui un grande presidente di Regione. In Lombardia lo aspettiamo a braccia aperte". Così Pierfrancesco Majorino, candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia risponde al governatore dell'Emilia Romagna, che si è detto convinto che Majorino possa vincere le prossime elezioni regionali in Lombardia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA