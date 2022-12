Lombardia: Majorino, 'istituirò super assessorato su Ue, bandi e Pnrr'

Milano, 19 dic."Voglio una Regione capace di costruire nuove reti e fare da tramite tra i territori della Lombardia e il mondo. Per questo quando vinceremo istituirò un super assessorato che si occupi di Europa, relazioni internazionali, bandi e Pnrr". Lo scrive su Facebook il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino.

"Oggi -spiega Majorino- gli uffici della Regione a Bruxelles non sono sufficienti per coordinare in modo efficace il lavoro tra Lombardia ed Europa: questo non va assolutamente bene, rischiamo di perdere moltissime opportunità. Sono convinto che un rapporto più stretto tra le comunità locali, l'Europa e il resto del mondo sia il modo migliore per impostare un cambiamento che ci veda finalmente come protagonisti".

