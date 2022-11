Lombardia: Majorino, 'legge inclusione sociale disabili passo avanti, ma mancano soldi'

Milano, 29 nov. "La legge è un passo avanti interessante, ma mancano i soldi". Così il candidato di centrosinistra alla presidenza della regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, commenta l'approvazione all'unanimità del progetto di legge regionale che promuove il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità.

Pubblicità

"Regione Lombardia -spiega Majorino- ha fatto pochissimo per sostenere le persone con disabilità, le loro famiglie e i comuni che mettono in campo i servizi". E "quello delle nuove politiche riguardanti i diritti delle persone con disabilità sarà uno dei temi cruciali della nostra proposta per cambiare pagina in Lombardia".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA