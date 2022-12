Lombardia: Majorino, 'non tornerei in Europarlamento, sarò in Consiglio regionale'

Milano, 13 dic. "Alcuni mi chiedono una cosa. Che per la verità porta un poco jella. Ma che fai se non vinci? Torni al Parlamento europeo? Mi fa sorridere come domanda. E chi me la fa non mi conosce". Lo scrive su Facebook il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino.

Pubblicità

"Ovviamente -risponde Majorino- se perdessimo resterei in Consiglio regionale a fare opposizione. Ma soprattutto ci resterò da presidente. Perché a 'sto giro, dopo 28 anni, vinciamo noi". E, conclude, "per una questione di scaramanzia non me lo domandate più eh)".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA