Lombardia: Majorino, 'non voglio chiudere termovalorizzatori, modello è Sesto S. Giovanni'

Milano, 1 feb."Non mi passa per l'anticamera del cervello di chiudere i termovalorizzatori in Lombardia. Nel mio programma cito espressamente che il modello è quello da noi compiuto a Sesto San Giovanni dove abbiamo riqualificato un impianto ormai obsoleto e quello è il modello di riqualificazione che abbiamo in mente. Così come abbiamo in mente tutta la politica di investimenti promossi a Brescia dal sindaco Del Bono". Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, in occasione di un incontro promosso da Confservizi Lombardia Ance.

