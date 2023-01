Lombardia: Majorino, ‘partita è aperta, tanti elettori terzo polo mi voteranno'

Roma, 20 gen. - “Sono molto soddisfatto, sento molta energia e i sondaggi convergono sul fatto che la partita è aperta”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine dell'incontro con il terzo settore a Milano. “Credo che l'importante - ha aggiunto Majorino - sia essere in campo con un sacco di gente che ha tante idee per una Lombardia che cambi finalmente, perché il punto vero è favorire il cambiamento in una regione che è rimasta troppo tempo bloccata”. Il candidato di centrosinistra si è detto anche “convinto che tanti elettori del terzo polo che hanno votato per il terzo polo e lo rivoterebbero domani mattina, alla fine mi voteranno, per far sì che Fontana e Gallera non ritornino al governo di Regione Lombardia”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA