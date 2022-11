Lombardia: Marcucci, 'Pd collabori con Terzo Polo, Majorino e Moratti si incontrino'

Roma, 26 nov. "L'obiettivo principale in Lombardia è quello di spezzare il predominio leghista, che va avanti da quasi 30 anni. Le opposizioni dovrebbero trovare un modo per avanzare una candidatura comune. Majorino e Moratti potrebbero intanto incontrarsi e stabilire un programma di massima”. Così Andrea Marcucci ex parlamentare dem e consigliere della fondazione Einaudi in un'intervista a L'Identità.

“Il M5S ha imboccato una strada fortemente massimalista- continua il Pd ed il terzo polo, al contrario, dovrebbero collaborare, come sta avvenendo in Lazio e come, secondo me, dovrebbe avvenire anche in Lombardia”. Per Marcucci “il Pd che propone Stefano Bonaccini propone ha indubbiamente la capacità di rialzarsi e tornare in campo”.

