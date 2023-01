Lombardia: Mirabelli, 'da Fontana falsa propaganda per paura di perdere'

Roma, 14 gen. “Il fatto che Fontana dopo aver governato 5 anni la Lombardia invece che chiedere voti per i risultati ottenuti continui a cercare di screditare l'avversario inventando fake news sulla volontà di chiudere i termovalorizzatori, dimostra il fallimento del suo governo e la necessità di cambiare. In Lombardia serve una visione del futuro e attenzione ai cittadini non certo la falsa propaganda di chi ha paura di perdere”. Lo afferma il vicecapogruppo del Pd al Senato, Franco Mirabelli.

