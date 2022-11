Lombardia: Moratti, 'continuo a sperare possa esserci un'apertura dal Pd'

Milano, 30 nov. "Io ho cercato con il Pd di impegnarmi a un confronto su temi che sono molto identitari, come l'ambiente, il lavoro, la legalità, la sanità pubblica. Su questi temi è purtroppo non sono riuscita ad ottenere un riscontro, ma sono temi che rientrano tutti nel mio programma. Per questo continuo a sperare magari in forme e modi che potranno evolvere in queste settimane che apertura ci possa essere". Così Letizia Moratti, ai microfoni di Agorà.

