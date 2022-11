Lombardia: Paita (Iv), 'Pd eviti complottismo e faccia politica'

Roma, 8 nov. “Piccolo breviario delle incredibili contraddizioni del Pd : nel partito di Letta (tra cui lo stesso Letta che ha fatto il presidente del Consiglio) esistono diversi esponenti che hanno fatto i ministri nei governi sostenuti da Berlusconi e che ora si indignano per la candidatura di Letizia Moratti in Lombardia. E con Provenzano che sentenzia: 'il Terzo Polo usa la Moratti contro di noi!'. Fantastico: gli viene mai in mente che si possa scegliere la candidata e la strategia migliore per vincere le elezioni o ci hanno rinunciato per sempre? Basta complottismi, fate politica". Lo scrive su Facebook Raffaella Paita, capogruppo di Azione-Italia viva al Senato.

"In sostanza -aggiunge- la destra si sfalda in Lombardia e loro sono contrari al fatto che si guardi verso altri schieramenti, tanto più se si viene da un'appartenenza forte di civismo. Se continuano così non c'è poi tanto da stupirsi dei sondaggi”.

