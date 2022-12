Lombardia: Peluffo (Pd), 'lavoro fatto per costruire coalizione comincia a dare segni'

Milano, 14 dic."Sono sicuro che il grande lavoro fatto sino ad oggi per costruire la più larga coalizione possibile per cambiare verso alla Lombardia stia cominciando a dare i primi segni evidenti". Così il segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo, commenta l'accordo raggiunto tra la coalizione di centrosinistra e il Movimento Cinquestelle per sostenere Pierfrancesco Majorino nella sua corsa alla presidenza della Regione Lombardia alle prossime elezioni.

"Sabato mattina, a Milano si terrà la conferenza programmatica del Partito democratico lombardo", avverte Peluffo aggiungendo: "In quell'occasione presenteremo le nostre priorità e il lavoro portato avanti in questi anni all'opposizione della Giunta Fontana, insieme ai nostri amministratori locali, e costruiremo una piattaforma di idee sui grandi temi regionali, dalla sanità ai trasporti, dalle politiche ambientali a quelle energetiche, da quelle culturali e di sviluppo a quelle economiche. E come è naturale che sia, sarà il candidato presidente Majorino a fare sintesi delle proposte che arrivano da tutte le forze che lo sostengono".

E conclude: "Credo che i lombardi, soprattutto dopo l'esperienza devastante della pandemia, meritino di meglio di quello che Fontana e i suoi epigoni propongono ai cittadini".

