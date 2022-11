Lombardia: Peluffo (Pd), 'Renzi conferma sconfitta Moratti, batta un colpo per vincere'

Milano, 26 nov. "Renzi arriva a Milano e conferma che Letizia Moratti non vincerà. Lo dice lui stesso 'Moratti potrà prendere un po' nel mondo centrodestra e pochino nel mondo riformista'. I numeri condannano Italia Viva e Azione al terzo posto, con la Moratti che nemmeno entra in Consiglio regionale. Quindi non parlerei di casa del futuro, ma di casa senza fondamenta. Far saltare l'accordo con il Pd, candidando a prescindere Letizia Moratti, è stato un errore politico. Cercarsi uno strapuntino in Lombardia non ha senso, perché in Regione diventi irrilevante". Lo afferma Vinicio Peluffo, segretario Pd lombardo.

"Sono convinto che Renzi dica la verità quando sostiene che preferisce vincere e non perdere. Allora lo dimostri: non partecipi alla competizione, non si accontenti di un paio di consiglieri regionali, quelli li ha già. Se davvero vuole cambiare segno a questa Regione e battere la destra di Fontana, se davvero vuole prendersi una bella vittoria, lo provi a se stesso e agli elettori" aggiunge l'esponente dem.

"La politica non si fa parole dal palco di un teatro. I calembour di cui è maestro fanno sorridere, ma sono esercizi inutili in campagna elettorale se non sono supportati da azioni concrete. A noi interessa vincere in Lombardia e con Majorino possiamo farlo. Se Renzi cambia idea e decide di giocarsi la partita per battere la destra, batta un colpo alla sua prossima gita a Milano. I lombardi non si appassionano ai giochi di palazzo come a Roma" conclude Peluffo.

