Lombardia: Pirellone sostiene iniziative 'Bergamo e Brescia Capitale italiana Cultura'

Milano, 18 ott. Un patto a tre tra Consiglio regionale della Lombardia, Provincia di Bergamo e Provincia di Brescia: è quello siglato oggi a Palazzo Pirelli, dove l'ufficio di presidenza del parlamento lombardo ha confermato il proprio sostegno alle iniziative legate a 'Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023'. Il Consiglio regionale lombardo investe pertanto sugli eventi di carattere culturale riconducibili a tale evento, a condizione che siano caratterizzati da particolare pregio e realizzati in sinergia con le province di Bergamo e Brescia.

"L'obiettivo -spiega il consigliere Segretario Giovanni Malanchini- è quello di valorizzare ulteriormente e promuovere non solo le iniziative e le celebrazioni promosse dalle due città capoluogo, ma anche quelle che si svilupperanno e che interesseranno i territori provinciali contribuendo in modo significativo a qualificare l'intero programma culturale che sarà predisposto per il 2023. Il Consiglio regionale garantirà inoltre il proprio supporto per promuovere gli eventi anche attraverso specifiche attività di comunicazione".

Malanchini ha quindi ricordato come tale progetto abbia raccolto il consenso di tutto l'ufficio di presidenza e vedrà anche la partecipazione e il coinvolgimento diretto in particolare del consigliere Segretario Dario Violi e di tutti i consiglieri regionali bergamaschi e bresciani.

Ai fini della valorizzazione da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, gli eventi dovranno rispettare un duplice requisito: concorrenza all'iniziativa da parte di almeno una delle due Province di Bergamo e Brescia sotto forma di previa concessione di contributo; riconoscimento dell'evento attraverso l'attribuzione da parte delle Province o di altro organismo deputato di un attestato di qualità specifico (una sorte di 'bollinatura” o certificazione di qualità). .

I contenuti della proposta approvata in ufficio di presidenza sono stati illustrati oggi in conferenza stampa nella pausa dei lavori consiliari: nell'occasione erano presenti anche i vertici istituzionali delle Province di Bergamo e Brescia rappresentati nell'occasione dai consiglieri provinciali delegati Romina Russo per Bergamo e Roberto Bondio per Brescia.

"Rivolgiamo al Consiglio regionale il grazie nostro e delle istituzioni provinciali che rappresentiamo per l'importante sostegno che ci consentirà di valorizzare al meglio le iniziative territoriali -hanno sottolineato Russo e Bondio-: è infatti importante sostenere e promuovere al meglio non solo le iniziative delle città capoluogo, ma anche quelle dei territori provinciali, che fanno da elemento imprescindibile di coesione tra le due città. I territori provinciali di Bergamo e Brescia vantano peculiarità proprie di grande interesse storico e culturale, che non assumono carattere divisivo ma semmai costituiscono elementi di ulteriore arricchimento". Alla presentazione è intervenuta anche il sindaco di Torbole Casaglia Roberta Sisti.

