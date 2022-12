Lombardia: Pizzul (Pd), 'scissione Lega?Partito di Salvini ha tradito la Lombardia'

Milano, 9 dic. "Le fibrillazioni nel fronte della Lega hanno prodotto la scissione del gruppo regionale e potrebbe non essere finita qui. Oggi il fronte a sostegno di Fontana è molto più debole e convinto di prima e le ragioni sono politiche, perché la Lega di Salvini non sta più rappresentando la Lombardia e i suoi interessi e men che meno lo può fare Fratelli d'Italia, un partito fortemente centralista, romanocentrico, più attento alle ragioni del sud e sempre contrario a ogni forma di autonomia". Così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul commenta la notizia della scissione del gruppo regionale della Lega in Consiglio regionale della Lombardia.

"La Lega -osserva Pizzul- ha tradito la Lombardia e i suoi elettori alle politiche hanno tradito la Lega; ora le crepe si vedono anche in Consiglio regionale. Questo Salvini lo sa bene e infatti chiede di votare anche il lunedì, perché teme fortemente l'astensione dei suoi elettori. La verità -conclude- è che Fontana e la Lega salviniana hanno tradito la Lombardia e i lombardi se ne sono accorti".

