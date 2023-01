Lombardia: Pregliasco, 'sanità regionale di grande qualità, ma discontinua'

Milano, 3 gen. "In Lombardia tutta la rete sanitaria è di grande qualità, ma ci sono grandi discontinuità tra chi ha più e chi meno disponibilità economica o meno conoscenza di quello che può offrire la sanità nella regione". Lo ha detto Fabrizio Pregliasco a margine della presentazione della lista 'Patto civico per Majorino presidente', che lo vede candidato nella coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali del 2023.

Per il virologo si tratta di "territorializzazione, ruolo della medicina generale e digitalizzazione, elemento particolarmente importante per avvicinarsi a tutti i cittadini. Ma -avverte- non c'è solo quello, ci sono anche i giovani, che devono essere sostenuti anche da un punto di vista delle problematiche psicologiche che ci sono state e ci sono per via del Covid. Perché davvero il 30 per cento delle persone che sono più fragili assorbono il 70 per cento delle risorse del servizio sanitario regionale, e il nostro è elevato, 20 miliardi di euro, pari a quasi l'un per cento del Pil". Tuttavia "non hanno un servizio di qualità perché arrivano in pronto soccorso e non hanno qualità di vita, ma costi invece che essere assistiti a casa, che è l'elemento fondamentale".

