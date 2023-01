Lombardia: Roggiani, 'Moratti di destra, nessuna dichiarazione può cancellare sua storia'

Roma, 26 gen. "Ormai fatichiamo a star dietro alle dichiarazioni di Letizia Moratti in merito ai suoi fantomatici supporter del centrosinistra e le consigliamo, per evitare altre smentite, di rivolgersi al suo elettorato: quello del centro destra per cui è stata già Ministra, Sindaca e Vicepresidente della Lombardia". Così la deputata Silvia Roggiani, Segreteria Pd Milano e area metropolitana.

Pubblicità

"Le sue parole sono irrispettose nei confronti degli elettori del Partito Democratico che sanno riconoscere perfettamente la differenza tra centrodestra e centrosinistra. Per questo rispediamo al mittente le sue inutili provocazioni. E si faccia una ragione che nessuna dichiarazione potrà mai cancellare la sua storia e provenienza politica marcatamente di destra”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA