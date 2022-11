Lombardia: Rosato, 'no Pd a Moratti? Mai pensato che l'appoggiassero'

Roma, 8 nov. Enrico Letta ha chiuso a qualsiasi possibilità che il Pd sostenga la candidatura di Letizia Moratti? “Perfetto, ha ragione. Cinque anni fa il Pd ha scelto Giorgio Gori e ha perso con 20 punti di distacco...”. La pensa così Ettore Rosato, presidente dei Iv, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Quindi rimane candidata anche se il Pd non vi appoggia? “Certo, non è mai stata presa in considerazione l'ipotesi che il Pd appoggiasse la Moratti”.

