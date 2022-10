Lombardia: Sala, primarie per candidato Pd? 'meglio aspettare nuovo governo'

Milano, 8 ott. "Credo che sia meglio aspettare la formazione del governo perché da questo capiremo se come io penso, ma potrei essere smentito, Fontana e Moratti rimarranno in campo. Poi c'è da ragionare sulle alleanze: giustamente si parla delle primarie del Pd ma se c'è un'alleanza con qualcun altro come sono le primarie allargate o meno? Maran fa bene a tenere attivo il dibattito, ma in questo momento è presto per dire 'ok partiamo con le primarie'" Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha replicato, a distanza, alla richiesta dell'esponente dem Pierfrancesco Maran di istituire le primarie per decidere il candidato lombardo del Pd.

