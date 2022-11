Lombardia: Salvini, 'Moratti candidata? Libera di farlo. Centrodestra conferma Fontana'

Milano, 7 nov."Se hai fatto per tanti anni il sindaco, il presidente Rai, il ministro e l'assessore con il centrodestra e poi decidi di candidarti con la sinistra...libera di farlo. Evidentemente o abbiamo sbagliato noi a fidarci in questi 20 anni o ha sbagliato lei. Però in democrazia ci sta. Scelgano i cittadini". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ai microfoni di Rtl 102.5.

"Sono sicuro che in Lombardia il centrodestra sarà compatto, a sinistra faranno due, tre, se non quattro candidati". Quanto al presidente uscente Attilio Fontana, Salvini non ha dubbi. Alla domanda se il centrodestra intenda riconfermare la sua candidatura, risponde: "Assolutamente si".

