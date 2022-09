16 settembre 2022. La partnership tra Lucca Crea e l'AIST - Associazione Italiana Studi Tolkieniani trova nuova e naturale prosecuzione in questo anno in cui l'immaginario torna protagonista con gli imminenti anniversari (i 50 anni dalla morte di Tolkien e i 70 anni dalla prima pubblicazione de "Il Signore degli Anelli") e con la serie TV prodotta dal grande player internazionale Prime Video

Pubblicità

Un accordo triennale è stato sottoscritto infatti da Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, e Roberto Arduini, presidente dell'AIST, durante l'incontro “Piante di luce e oscurità da J.R.R. Tolkien al mondo reale” svoltosi a Murabilia, alla presenza di Wu Ming 4, ospite della rassegna, e Alessandra Sani, curatrice dell'Orto Botanico di Lucca.

Tra i tanti progetti nati dalla comune passione per la Terra di Mezzo, nel 2016 Lucca Comics & Games e AIST hanno lanciato insieme il calendario fantasy "Lords For The Ring", illustrato da Paolo Barbieri, Ivan Cavini, Alberto Dal Lago, Edvige Faini, Angelo Montanini, Dany Orizio e Lucio Parrillo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA