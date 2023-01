Luciana Pasculli (Ashitaba): “Nell'acquisto di prodotti di biocosmesi è fondamentale la consulenza preliminare”

(Bitonto, 10 gennaio 2023) - Ogni tipologia di pelle ha le sue caratteristiche e ad influire è anche lo stile di vita. La skin specialist Luciana Pasculli è titolare del nuovo biostore Ashitaba a Bitonto, in provincia di Bari.

Bitonto, 10 gennaio 2023 - Anche in Italia i consumatori sono sempre più alla ricerca di prodotti cosmetici con ingredienti di origine naturale o derivanti dall'agricoltura biologica. La biocosmesi si sta affermando come idea di benessere della pelle e dei capelli e come nuovo modo di prendersi cura di se stessi e della propria bellezza. Per essere certi della genuinità e affidabilità, però, è importante affidarsi a prodotti certificati e a consulenze specialistiche, per acquistare quelli più adatti alle esigenze del proprio corpo. Ne ha fatto una filosofia la skin specialist Luciana Pasculli, titolare del biostore Ahitaba, di recente apertura a Bitonto, in provincia di Bari.

“Ogni tipologia di pelle ha le sue caratteristiche ed influisce anche lo stile di vita che ciascuno di noi conduce - spiega la skin specialist Luciana Pasculli -. Un prodotto naturale non significa che non faccia male alla pelle; è sempre importante essere consapevoli dei suoi ingredienti e allo stesso tempo delle proprie esigenze fisiche. Una consulenza dermatologica preliminare è quindi fondamentale per trovare i giusti prodotti biocosmetici. Per rendere i consigli più efficaci ci si può avvalere anche di macchinari per l'analisi personalizzata della pelle del viso. Grazie a questa tecnologia avanzata, il cliente si rende conto più chiaramente di cosa fare e perché. Il macchinario che utilizzo nel mio biostore analizza il viso nella sua integrità e permette di vedere quale zona è preferibile trattare per risolvere inestetismi come macchie cutanee, rughe, pori, etc. Viene impostato con diversi fattori legati alla persona, ad esempio l'età e il sesso. Dopo un mese dall'attivazione della skin care, replicando l'analisi si può testare concretamente il risultato ottenuto sulla pelle e apprezzarlo così appieno. Diventa in questo modo un vero e proprio percorso personalizzato che rispetta le esigenze della persona, perché affiancato sempre da una consulenza specializzata. In base ai prodotti che ho a disposizione, creo la beauty routine personalizzata per quel tipo di pelle, ma anche secondo le abitudini cosmetiche e di vita della persona, dalla crema viso al detergente alla tipologia di make up. A breve ho in programma l'acquisto di un macchinario anche per la cura dei capelli e mi sto specializzando per le consulenze mirate a questo tipo di analisi”.

Il biostore Ashitaba è un'attività nata nell'ottobre 2022 dalla passione per i prodotti biologici e lo studio della biocosmesi di Luciana Pasculli. Nel negozio si possono trovare prodotti di brand di qualità per cosmesi del viso, corpo, capelli e make up, oltre alla linea personalizzata Ashitaba che è il fulcro del biostore. “Ashitaba nasce dalla mia idea di benessere che per anni è stato il mio mantra e ora è la mia realtà - sottolinea la skin specialist -. Il mio interesse è costruire il giusto percorso per ogni cliente e per farlo bene continuo a seguire regolarmente corsi di formazione specifici. La biocosmesi, infatti, è un tema in continuo aggiornamento. La linea Ashitaba rispetta la mia filosofia di bellezza e benessere e per la sua produzione mi avvalgo di laboratori pugliesi specializzati”.

Ashitaba è il primo biostore di cosmesi con INCI green (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), nomenclatura che certifica prodotti naturali, sicuri, privi di sostanze chimiche dannose per l'uomo e per l'ambiente. “Siamo sensibili a queste tematiche e all'ecologia. In negozio offriamo anche una linea di make-up ricaricabile con il contenitore realizzato in bambù, perché diversamente dal legno si rigenera in soli tre anni. Abbiamo anche la box per riciclare la ricarica, in modo da agevolare i nostri clienti. A breve sarà online l'e-commerce dove si potranno acquistare i prodotti del biostore, compresa la linea Ashitaba, e tanti altri brand”.

Il nome del biostore di Luciana Pasculli è ispirato alla pianta officinale giapponese Ashitaba, letteralmente "foglia del domani" e definita “la pianta a lunga vita”. L'Ashitaba infatti è ricca di elementi nutrizionali importanti come vitamine, calcio, magnesio e ferro. La scelta del nome è di buon auspicio.

